シュワシュワ炭酸とザクザク氷に好きなアイスをトッピングできる「ザ・クラッシュソーダ」をサーティワンで食べてみた

・関連記事

アイスとかき氷を融合させ1度に2つの氷菓が楽しめる「クラッシュアイス」をサーティワンで食べてきた - GIGAZINE



みずみずしいマンゴーがパッションフルーツ風味のホイップと調和するファミマ「夏のフルーツロール マンゴートライフル」を食べてみた - GIGAZINE



レモネードなのに強烈なミント感で一気に涼しくなるミント好き向け「シトラスミントレモネード」と「ベリーレモネード」を飲んでみた - GIGAZINE



見た目は真っ白なチョコミントアイス「明治 エッセルスーパーカップ 白いチョコミント」はスースーとした清涼感ある仕上がり - GIGAZINE



「爽」からヨーグルト&アオハタの甘酸っぱいベリーソースが相性抜群な「爽ベリーソースinヨーグルト味」が期間限定・数量限定で登場したので食べてみた - GIGAZINE



コーヒーサンデーのようなぜいたくな味わいを再現したハーゲンダッツの「コーヒークッキーサンデー」を食べてみた - GIGAZINE

2020年07月21日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.