2022年12月01日 19時00分 ゲーム

シムシティ2000で作り上げた街をマインクラフトに変換する「MineCity 2000」



自分で好きなように道路や建物を配置して作った街を運営するシミュレーションゲーム「シムシティ2000」で作った街並みを、ブロックで地形や建物を構築するゲーム「マインクラフト」で再現するツールが「MineCity 2000」です。



GitHub - jgosar/mine-city-2000: A program that converts SimCity 2000 cities into Minecraft worlds

https://github.com/jgosar/mine-city-2000



MineCity 2000は、シムシティ2000で作成された.sc2拡張子ファイルの都市データを読み取ることで、シムシティ2000で作った街並みをそのままマインクラフトの世界に再現します。



例えば、以下はシムシティ2000で作った街。





そして、実際にMineCity 2000を使って、この街をマインクラフトで再現した街並みを歩くムービーが以下。



MineCity 2000 - YouTube





他にも、シムシティ2000で作ったこんな感じの街。





マインクラフトに置き換えると、以下のムービーのようになります。



MineCity 2000 - YouTube





MineCity 2000を実行するにはNET Framework 4が必要。基本的に忠実にマインクラフトに街並みを再現することが可能だそうですが、地下鉄や高速道路、下水道など、一部の建築物は再現できないとのこと。





なお、MineCity2000の開発プロジェクトはWindows 10版が登場する前の2014年に始まったため、MineCity 2000が対応しているのはJava Editionのみ。Windows 10版で実行したい場合は以下のページを参考にしてください。



How to open generated worlds on the current versions of Minecraft · jgosar/mine-city-2000 Wiki · GitHub

https://github.com/jgosar/mine-city-2000/wiki/How-to-open-generated-worlds-on-the-current-versions-of-Minecraft