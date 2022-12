GoogleやFacebookなどが参加するテクノロジー業界団体が「子どもを守るための児童安全法が子どもに害を及ぼす」として訴訟を提起

アメリカ・カリフォルニア州で2024年から施行されるオンラインで子どもを保護することを目的とした「 児童安全法 」は言論の自由に反する法律だとして、テクノロジー業界団体の NetChoice がカリフォルニア州に対して訴訟を提起しています。 Netchoice sues over California law to protect young social media users - The Washington Post https://www.washingtonpost.com/technology/2022/12/14/california-internet-lawsuit-filed/ これまでTikTokやInstagramなどのプラットフォームでは摂食障害や自傷行為などの有害なコンテンツがたびたび流行しています。この状況に対応してアメリカとヨーロッパの規制当局は、子どものオンラインプライバシーとセキュリティの保護を唱えてきました。 TikTokの「失神チャレンジ」流行で12歳以下の子どもが1年半に15人以上も死亡、なぜ13歳未満のユーザーを排除できないのか? - GIGAZINE

2022年12月15日 11時57分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

