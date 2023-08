2023年08月28日 12時30分 メモ

TikTokチャレンジを行った10代がテロ容疑で起訴される



世界中のユーザーが特定のお題に沿った動画を投稿する「TikTokチャレンジ」を行ったアメリカ・ケンタッキー州の10代少年ら3名が、暴力犯罪を犯すと脅すこと、または他人に身体的傷害を負わせると脅す行為を罰するテロ脅迫罪で起訴されていたことが分かりました。



捜査当局によると、ケンタッキー州のオールダム郡高校で15歳の少年3名がそれぞれ別の事件を起こしたとのこと。具体的には、少年が「自分のリュックサックに爆弾や銃が入っている」と教師に話す様子を録画するというもので、これはTikTokではやりのチャレンジに関連しているものでした。



上記の行為により2名がケンタッキー州法が定めるところの(PDFファイル)第二級テロ脅迫罪で起訴され、1名が(PDFファイル)第三級テロ脅迫罪で起訴されました。罪の重さは前者の方が重く、最長懲役刑として10年以上25年未満、最高罰金25万ドル(約3700万円)の重罪と見なされることになります。





オールダム郡高校は全家庭へメッセージを発し、生徒がTikTokチャレンジに参加した場合、「深刻な結果」に直面することになると警告しています。



オールダム郡高校の学生サービス責任者であるエリック・デイビスは今回の事件を「大きな混乱」だと指摘。「刑事責任を問われるほどではないという声があることも認識していますが、たとえ冗談であっても、このような脅迫があれば対処せざるを得ません。書面であろうと口頭であろうと、脅迫はすべて深刻に受け止めるつもりです」と述べました。





同様のTikTokチャレンジでは、親が子どもの額で卵を割るチャレンジや、自ら窒息して失神する「失神チャレンジ」など、一部の危険な行為が子どものみならず親世代にまで行われていることが分かっています。



