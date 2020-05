2020年05月08日 20時00分 動画

わざとズボンを履いたままおしっこを漏らす「おしっこパンツチャレンジ」がTikTokで流行中



世界各国で新型コロナウイルスのパンデミックによるロックダウンが実施されているため、人々は時間を持て余しているようです。モバイル向けショートムービーのプラットフォームであるTikTokでは、わざとズボンを履いたままおしっこを漏らす「Pee Your Pants Challenge(おしっこパンツチャレンジ)」という思わず目を背けたくなるような行為が流行しており、多数の若者がおしっこを漏らすムービーを投稿しています。



「おしっこパンツチャレンジ」の発起人であるLiam Weyerさんが2020年4月21日に投稿したムービーを見ると、このチャレンジが「おしっこパンツ」の名称そのままであることがすぐに理解できます。





スマートフォンを片手にテンション低めの声で「Pee your pants challenge」と語るWeyerさん。





「ジョロロロロ……」という音が流れて……





ズボンには染みが。





このムービーは当初4月18日に投稿されたものの数日後に削除されてしまい、4月21日に再度アップロードされました。4月21日の投稿は、2回目のアップロードにも関わらずわずか1週間で15万7500回を超える再生数と5600件の「いいね」を獲得したとのこと。



200万再生と72万「いいね」を記録したmentally7evanさんの投稿が以下。





「Pee your pants challenge」と言ってから……





放尿。いつもと違う感触に戸惑っているのか、変な笑いが出てしまっています。





足元はべちゃべちゃ。





別のチャレンジャーであるtylerdoesit1さんのムービーは以下。





開祖であるWeyerさんをリスペクトしているのか、Weyerさんの「Pee your pants challenge」という音声がそのまま使用されています。





やることは一緒。そしてこの表情です。





「おしっこパンツチャレンジ」のムービーは、専用ハッシュタグ「#peeyourpantschallenge」で見られます。



TikTokではエキセントリックなチャレンジがたびたびブームになっており、過去には「睾丸をしょうゆに漬ける」チャレンジや「コンドームを鼻からすすって口から出す」チャレンジ、「洗剤を食べる」チャレンジなどがブームになったことがあります。



