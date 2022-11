Steamの同時接続プレイヤー数が過去最高記録を更新

順調に利用者数を伸ばしているSteamですが、運営元のValveは携帯型ゲーミングPCの「 Steam Deck 」を開発するなどハードウェア市場への参入も進めており、新たにVR機器を開発していると報じられています。 New Valve VR Controller Patent Has Emerged https://twistedvoxel.com/new-valve-vr-controller-patent-emerged/ 2022年11月22日にValveからアメリカ合衆国特許商標庁に出願された特許には、VR機器用コントローラーの概要が示されていました。このコントローラーはユーザーによって異なる手の大きさに対応するための「リニアハンドストラップアジャスター」を備えた全く新しいコントローラーで、ストラップの長さを調節したり、ストラップを取り外したりできるようです。

ゲーム配信プラットフォーム「Steam」における同時接続プレイヤー数が、2022年11月27日に3194万4315人を記録しました。2022年10月に史上初の3000万人越えを記録したばかりだったのですが、同時接続プレイヤー数は年々その数を増やしています。 Steam smashes its own all-time concurrent player peak again | Eurogamer.net https://www.eurogamer.net/steam-smashes-its-own-all-time-concurrent-player-peak-again Steamの チャート概要 を示したページによると、同時接続プレイヤー数が3194万4315人を達成したのは11月27日の23時です。この数字には「サインインしているだけでゲームはプレイしていないユーザー」も含まれていますが、これまでで最も多い記録となりました。

