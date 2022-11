2022年11月28日 12時06分 ネットサービス

イーロン・マスクによるとTwitterの新規登録者数は1日200万人で前年比66%増の過去最高に



Twitterのイーロン・マスクCEOが社内向け会議で用いたスライドを公開しました。資料によると、Twitterは新規登録者数が過去最高を記録しており、ヘイトスピーチは減少、なりすましも一時は増加したものの減少に向かっているとのことです。





Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta — Elon Musk (@elonmusk)



Twitter CEO Musk says user signups at all-time high, touts features of "everything app" | Reuters

https://www.reuters.com/technology/twitter-ceo-musk-says-user-signups-all-time-high-touts-features-everything-app-2022-11-27/



Twitter new user signups at an ‘all-time high,’ says Elon Musk

https://www.engadget.com/twitter-user-signups-hit-all-time-high-says-elon-musk-180252792.html



マスク氏が示した資料によると、Twitterの新規登録者数は2022年11月10日から11月16日にかけての1週間で、1日平均200万人。前年同期比で66%増となり、過去最高の数字を記録しています。





Twitterユーザーのアクティブ時間を示す画像は、グラフの期間を示す数字が「2020年1月1日から2020年11月15日」と表記されていますが、2021年の数字と比較する文言があるため「2020年1月1日から2022年11月15日」の誤植とみられます。これによると、ユーザーの1週間のアクティブ時間は1日あたり80億分で、前年同期比で30%増の過去最高を記録しています。





収益につながってくる「mDAU(収益化可能なデイリーアクティブユーザー数)」は、2022年7月の2億4000万人から約4カ月で2億5386万5365人へ増加。





ヘイトスピーチのインプレッション数も、いっとき増加していたものの、減少しています。





なりすましアカウントについては、新生Twitter Blueの開始直前に急増し、Twitter Blueの開始時にも増加の動きを見せていますが、その後は減少傾向にあります。





マスク氏が「The Everything App(全部入りアプリ)」として目指すTwitter 2.0で重視しているのは、「Twitter Blueの認証済みバッジ」「Blue for Business」「DMの暗号化」「ツイートに関するヒント」「長文投稿」などで、「今後12カ月から18カ月のあいだに月間利用者数を10億人超にする道筋が見えた気がする」とマスク氏はツイートしています。



I think I see a path to Twitter exceeding a billion monthly users in 12 to 18 months — Elon Musk (@elonmusk)



なお、Twitterの2022年時点の月間アクティブユーザー数は約4億5000万人。「過去最高ペース」だという1日200万人の新規登録者が全員定着するなら、だいたい40週間後ぐらいに10億人を突破する見込みです。