Xのアクティブユーザーが減少傾向にあるとリンダ・ヤッカリーノCEOが認める

Twitter added 1.6M daily active users this past week, another all-time high pic.twitter.com/Si3cRYnvyD

イーロン・マスク氏にX(旧Twitter)のCEOへ抜擢されたリンダ・ヤッカリーノCEOが、Xのデイリーアクティブユーザーが失われつつあることを認めました。マスク氏とヤッカリーノCEOの発言を突き合わせると、マスク氏の買収以降およそ数百万人が減少したことがわかっています。 Twitter / X is losing daily active users. CEO Linda Yaccarino confirmed it. | Mashable https://mashable.com/article/twitter-x-daily-active-users-drop-under-elon-musk マスク氏が2022年11月に投稿した一連のツイートによると、10月下旬、買収前週のTwitterのデイリーアクティブユーザー数は2億5450万人でした。この数はしばらくの間増加し続け、11月下旬には2億5940万人に到達しています。

2023年10月02日 10時54分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.