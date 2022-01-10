2022年01月10日 19時00分 ゲーム

Steamの同時接続者数が2800万人を突破、コロナ禍にゲーマーは増加し続ける



PCゲームプラットフォームのSteamが最大同時接続者数の記録を2800万人まで伸ばしました。新型コロナウイルスのパンデミックによりゲームのプレイヤー数やゲーム配信の視聴者数は増え続けています。



Steam has broken its own concurrent user record once again • Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/articles/2022-01-09-steam-has-broken-its-own-concurrent-user-record-once-again



新型コロナウイルスのパンデミック以降、ゲーム配信の視聴時間は増加しており、デジタルゲーム市場の月間売上も過去最高額を記録しています。



これだけでなく、Steamのプレイヤー数も増加し続けており、2020年2月には同時接続者数の最高記録が1880万人を突破しており、さらに2020年3月にはこの記録が2200万人まで伸びています。



新型コロナウイルスの感染拡大でSteamの同時接続者数が連日記録更新 - GIGAZINE



by Global Panorama



その後、Steamは2021年2月にも同時接続者数の最高記録を2600万人まで伸ばしており、2021年も引き続きゲーム需要が増加し続けていることが明らかになっていました。



Steamの同時接続者数が2600万人を突破、新型コロナによるゲーム需要の増加は2021年も継続中 - GIGAZINE





Steamの統計データをまとめるSteamDBによると、2021年11月にもSteamは同時接続者数の最高記録を2700万人にまで伸ばしていたのですが、2022年1月9日にはさらに2823万853人にその数を更新しています。



Up to 28million Steam CCU.https://t.co/D6WDHbQBsC pic.twitter.com/lwvV2tgGZK — SteamDB (@SteamDB)



ゲーム業界アナリストのDaniel Ahmad氏によると、Steamの最大同時接続者数は2019年1月に1760万人、2020年1月に1830万人、2021年1月に2540万人、2022年1月に2820万人と更新を続けています。



Steam hit 28 million concurrent users today.



Concurrent users saw strong growth during 2020, due to the impact of COVID-19, but it's clear that growth also continued to persist in 2021.



Peaks reached each Jan:



Jan 2019: 17.6m

Jan 2020: 18.3m

Jan 2021: 25.4m

Jan 2022: 28.2m https://t.co/iBRLqLGqAw — Daniel Ahmad (@ZhugeEX)



なお、記事作成時点でSteam上で最も多くプレイされているゲームは、Counter-Strike：Global Offensive(CS：GO)、Dota 2、PUBG：Battlegrounds、Apex Legendsです。

