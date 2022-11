2022年11月23日 09時00分 ネットサービス

MastodonでTwitterの友だちを見つけてフォローするサービス「Twitodon」の使い方



イーロン・マスク氏による買収後にTwitterのユーザー数が史上最高に達した一方で、分散型ソーシャルネットワークであるMastodonも月間アクティブユーザー数が史上初めて100万人を突破したことが明らかになっています。TwitterユーザーでMastodonも使ってみたいと考える人向けに、Twitter上で「あなたがフォローしている人」をMastodonでも見つけてくれるサービス「Twitodon」が登場しました。



Twitodon - Find your Twitter friends on Mastodon

https://twitodon.com/



Twitodonは「Twitodonを利用したことがあるユーザー」を見つけるサービスであるため、そもそもTwitodonを利用していない人は見つけることができません。そのため、開発者は「まず使用し、Twitodonを利用するユーザーが増えた頃に定期的にチェックすることをおすすめします」と述べています。



Twitodonを使うにはまずTwitterにログイン済みのブラウザで公式ページにアクセスし、TwitterとMastodonそれぞれのアカウントと連携させます。まずはStep 1の「Sign in with Twitter」をクリックします。





自分のTwitterアカウントが表示されるので、「Authorize app」をクリック。





これでTwitterとの連携が完了します。次に友だちを探したいMastodonのサーバーURLを入力し、「Sign in」をクリックします。





Mastodonの認証画面が表示されるので「承認」をクリック。





これでMastodonとの連携も完了します。その後すぐにスキャンが始まり、「We have scanned……」から始まる文章が表示されます。このうち「We have scanned 8 of 8 users you follow on Twitter」と書かれた箇所は「あなたがTwitterでフォローしている8人のうち8人をスキャンしました」という意味。続く「discoverd 1 Twitter users on Mastodon」というのは「そのうち1人をMastodonで見つけました」という意味です。





無事発見に成功すると、データをCSVファイルでダウンロードするためのリンクも表示されます。Step 3に表示される「Click Here to download the CSV file」というリンクをクリックしてファイルをダウンロードします。





試しにファイルを開いてみるとこんな感じ。A列に「@mas.to」で終わるMastodonのアカウントが記録されています。このファイルはMastodonにアップロードでき、ユーザーを自動フォローする処理を行うことができます。





Step 4では、任意で各サービスとの連携を解除します。解除する場合は「Logout and revoke access」と「Logout」を順番にクリックすればOK。





最後のStep 5には、前述のCSVファイルのアップロードを行う手順が記されています。まずはMastodonの「ユーザー設定」をクリックします。





続いて「データのインポート」をクリックし、インポートする項目が「フォロー中のアカウントリスト」になっており、「統合」になっていることを確認します。「上書き」を選ぶと、既存のMastodonフォロワーがすべて上書きされてしまうので注意が必要。





次に「ファイルを選択」をクリックし、先ほどダウンロードしたファイルを選択します。





そして、「アップロード」をクリック。





すると「ファイルは正常にアップロードされ、現在処理中です。しばらくしてから確認してください」と表示されます。この状態で数時間、あるいは数日待てば、Mastodonで自動的にフォロー処理が完了します。