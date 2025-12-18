Blueskyに「連絡先を読み込んで友達を探す機能」が追加される
Blueskyのバージョン1.112が2025年12月17日にリリースされました。新たに「友達を見つける」という機能が追加され、連絡先をアップロードすることでBlueskyを使用している知り合いを探せるようになりました。
Find Your Friends on Bluesky - Bluesky
https://bsky.social/about/blog/12-16-2025-find-friends
v1.112 is live!
— Bluesky (@bsky.app) 2025年12月17日 9:49
We’re launching Find Friends, a contact import feature that helps you find people you know on Bluesky.
Try it! In the mobile app, go to Settings → Find friends from contacts.
Read how we took a more secure approach to this than other platforms: bsky.social/about/blog/1...
[image or embed]
「友達を探す」は日本、韓国、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、スウェーデン、スペイン、ドイツ、ブラジル、フランスのモバイルアプリ版Blueskyで利用可能です。「友達を探す」を使うには、まずBlueskyアプリを最新版にアップデートしてから設定をタップ。
「連絡先から友達を見つける」をタップ。
「連絡先をインポート」をタップ。
すると、電話番号での認証を求められます。
電話番号での認証に成功すると、「自分の連絡先に含まれている人のうち、Blueskyで『友達を見つける』を有効にしている人」の一覧が表示されます。また、知り合いが新たにBlueskyを始めた場合は後から通知が届きます。
「友達を見つける」はプライバシーを重視した設計で、連絡先情報はハッシュ化された状態で管理されています。また、連絡先アップロードに関する技術的詳細は以下のリンク先で確認できます。
Request For Comments: A secure contact import scheme for social networks | Bluesky
https://docs.bsky.app/blog/contact-import-rfc
