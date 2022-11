Netflixに「タダ乗りユーザー」を強制ログアウトさせる機能が追加されたので使ってみた

Netflixは新規登録者の減少を抑えるべく「 広告つきベーシック 」プランを追加するなどの対策を実施しています。新たに、 1億人も存在 する「アカウントを不正に共有するタダ乗りユーザー」の対策として「 同一アカウントにログインしてる別デバイスを強制ログアウトさせる機能 」が追加されたので使ってみました。 Giving Members Additional Control Over Their Account - About Netflix https://about.netflix.com/en/news/giving-members-additional-control-over-their-account-managing-access-and-devices タダ乗りユーザーを強制ログアウトさせる手順はこんな感じ。まず、Netflixトップ画面右上のメニューから「アカウント」を選択します。

2022年11月17日 12時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

