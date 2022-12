2022年12月22日 13時00分 ネットサービス

Netflixがパスワード共有の「タダ乗り」取り締まりへ本腰を入れる動き、2023年年明けから開始か



1つのアカウントを共有して「タダ乗り」するユーザーへの対抗策を打ち出しているNetflixが、2023年初旬にパスワードの共有をできないようにして、タダ乗りしているユーザーに支払いを求めていく方針であることが明らかになりました。



The End of Netflix Password Sharing Is Nigh - WSJ

https://www.wsj.com/articles/netflix-password-sharing-end-11671636600





Netflix to end password sharing in early 2023 | AppleInsider

https://appleinsider.com/articles/22/12/21/netflix-to-end-password-sharing-in-early-2023



Netflix to Begin Cracking Down on Password Sharing in Early 2023 - MacRumors

https://www.macrumors.com/2022/12/21/netflix-password-sharing-crackdown-early-2023/



Netflixは、家族など一緒に住んでいる人とアカウントを共有することは認めています。このことは2022年12月現在のNetflixのサインアップ画面にも明記されています。





しかし、実態としては同居人以外との共有がなされていることが問題視されています。経済紙のThe Wall Street Journalは、2019年の時点でNetflix内部の研究者によって、アカウント情報の共有が加入者数伸び悩みの減少であることが指摘されており、Netflixはユーザーを遠ざけることなく対処する方法に苦慮していたと報じています。



この問題は、2020年に入って新型コロナウイルスの感染拡大により、予想を倍も上回る新規加入者が発生したことで先送りとなっていました。



Netflixの新規加入者数が1500万人超と予想の倍以上の成長、新型コロナウイルスの影響で - GIGAZINE





ところが、Netflixの会員数は2022年第1四半期に過去10年で初めて減少。アカウントが2億2000万世帯なのに対して、タダ乗りユーザーが1億人もいるということで、同居人以外のための安価なサブアカウントやプロファイル情報の新規アカウントへの転送といった、アカウント共有対策に乗り出しました。2022年11月には「同一アカウント内の別デバイスを強制ログアウトさせる機能」も追加されています。



Netflixに「タダ乗りユーザー」を強制ログアウトさせる機能が追加されたので使ってみた - GIGAZINE





Netflixは取り組みをさらに強化する方針で、パスワードを共有してタダ乗りしている人々に料金支払いを求めていくことを明らかにしました。この取り組みは、2023年の年明けからアメリカで展開される予定です。



Netflixの方針について、The Wall Street Journalは「複数のストリーミングサービスを選択できるユーザーを怒らせる可能性がある」と述べています。





ファイル共有や海賊版などに詳しいニュースサイト・TorrentFreakは、2022年12月19日にイギリス政府知的財産局が発表した著作権侵害に関するガイダンスの中で、Netflixなどのストリーミングサービスのパスワード共有が違法行為として挙げられていることを報じています。TorrentFreakによると、イギリスでは「会員向けサービスを、会員料金を支払うことなく利用する」ことも不正行為に含まれるなど、犯罪の基準が低く設定されているとのことです。



UK Govt: Netflix Password Sharing is Illegal & Potentially Criminal Fraud (Updated) * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/uk-govt-netflix-password-sharing-is-illegal-potentially-criminal-fraud-221219/



なお、Netflixは新規会員数が伸び悩んでいるためか、フィットネスコンテンツ「Nike Training Club」を開始しています。



Nike Training Club Is Now on Netflix: Here’s Everything You Need to Know - Netflix Tudum

https://www.netflix.com/tudum/articles/nike-training-club



また、コンテンツを先行配信で見られる「Netflixプレビュークラブ」枠の拡張も予定されています。2021年に配信された映画「ドント・ルック・アップ」は、Netflixプレビュークラブで先行視聴したユーザーから「展開がシリアスすぎる」という声が寄せられたためコメディ要素を強める変更を加え、アカデミー賞で4部門にノミネートされました。



Netflix to Let Tens of Thousands of Subscribers Give Early Feedback on Content - WSJ

https://www.wsj.com/articles/netflix-to-let-tens-of-thousands-of-subscribers-preview-content-11669851681



Netflixは収支改善に向けて、長らく避けてきた広告入りプランを2022年11月に導入しました。



Netflixが月額790円の「広告つきベーシック」を提供開始、広告ありで200円安価 - GIGAZINE





しかし、ニュースサイト・Digidayにより、Netflixの予想の80%程度しか広告を表示できなかったことが報じられています。



Netflix lets advertisers take their money back after missing viewership targets - Digiday

https://digiday.com/future-of-tv/netflix-lets-advertisers-take-their-money-back-after-missing-viewership-targets/



Netflixに対しては、Microsoftが食指を動かしているとの報道があります。Microsoftはサティア・ナデラCEOが就任して以降、2014年に「Minecraft」開発元のMojangを買収、2016年にビジネスパーソン向けSNS「LinkedIn」を買収、2018年にGitHubを買収するなど、大型の買収案件をいくつも成立させています。Netflixは広告付きプランを導入するにあたって広告パートナーとしてMicrosoftを選んでおり、Microsoftのブラッド・スミス社長がNetflixの取締役会に参加しているなど、深い関係にあります。ロイターは、Netflixの企業価値を約1900億ドル(約25兆円)と推測しています。



Netflix will be next on Microsoft’s shopping list | Reuters

https://www.reuters.com/breakingviews/netflix-will-be-next-microsofts-shopping-list-2022-12-20/