「iPhone 14」と同等の性能でサイズが大きくなった「iPhone 14 Plus」のバッテリー性能を各モデルと比較してみた

2022年10月7日に発売された「 iPhone 14 Plus 」のフォトレビューを済ませたので、次はApple公式が「ビデオ再生(ストリーミング)最大20時間」とうたうバッテリー性能を、実際に動画を再生したりさまざまな方法て充電したりして確かめてみました。 iPhone 14とiPhone 14 Plus - Apple(日本) https://www.apple.com/jp/iphone-14/ 早速iPhone 14 Plusと「iPhone 14 Pro Max」と「iPhone 14」を用意し、それぞれ満充電に。画面の明るさは最大にし、初期設定でオンにされていた明るさの自動調節と、光などを感知して画面の色合いを調整する「True Tone」をオフにしました。

「iPhone 14」でYouTubeを見続けると実際のところどれくらいバッテリーが持つのか実験してみた - GIGAZINE



iPhone 14のワイヤレス充電の充電速度はどれほどなのか? - GIGAZINE



「iPhone 14 Pro」のバッテリー持続時間や有線・無線での充電速度を計測してみた - GIGAZINE



「iPhone 14 Pro Max」のバッテリー持続時間や充電速度を計測してみた - GIGAZINE

2022年10月16日 18時00分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

