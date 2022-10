「iPhone 14 Pro」のバッテリー持続時間や有線・無線での充電速度を計測してみた

・関連記事

「iPhone 14 Pro Max」のバッテリー持続時間や充電速度を計測してみた - GIGAZINE



「iPhone 14」でYouTubeを見続けると実際のところどれくらいバッテリーが持つのか実験してみた - GIGAZINE



「iPhone 14」フォトレビュー&ベンチマークテストを敢行、「過去最小のアップグレード」と評される端末が前機種から一体どうアップグレードしたのか確かめてみた - GIGAZINE



「iPhone 14 Pro Max」フォトレビュー、4800万画素のメインカメラ&直感的に通知やアクティビティを表示してくれるDynamic Island採用で大きく進化 - GIGAZINE

2022年10月10日 18時00分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.