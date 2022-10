2022年10月10日 20時00分 食

食事の肉を魚にするだけで二酸化炭素の排出量が削減できて栄養面でも文句なしとの研究結果



おいしいお肉を生産するための畜産業は非常に多くの温室効果ガスも発生させてしまうため、近年では植物性の素材から作られた代替肉に切り替える人が増えています。しかし、新たな研究により環境のためにベジタリアンやヴィーガンに転身しなくても、肉を魚介類に変えることで温室効果ガスを削減することが可能なことが突き止められました。



以前から、食事のタンパク源を牛肉や豚肉などから魚介類に置き換えることで、温室効果ガスを削減できる可能性が指摘されていました。しかし、魚介類には必須脂肪酸やビタミンなどタンパク質以外にも重要な栄養素が含まれているほか、一口に魚介類と言っても種類や天然か養殖かなどによって栄養素や環境への影響は大きく異なります。



そこで、カナダのダルハウジー大学で環境学を研究しているピーター・タイドマーズ氏らの研究チームは、タンパク質以外も含めた栄養価を総合的に評価して、それを摂取するために必要な温室効果ガスを魚介類と陸上の家畜とで比較する研究を行いました。





評価対象の栄養素はオメガ3脂肪酸・ビタミン・ミネラルなど有益な栄養素19種類です。一方、過剰摂取が問題になりがちなナトリウムと脂肪酸の2種類は、栄養価へのマイナス要素として扱われました。また、比較対象になった魚介類は養殖のもの14種類と漁獲される天然のもの27種類の合計41種類で、陸上の家畜は牛・豚・鶏の3種類でした。なお、環境への負荷に関するデータが不足している魚介類は環境面の評価からは外されました。



比較の結果、栄養面のスコアを評価した41種類の魚介類のうち22種類(54%)と、環境面のスコアを評価した34種類のうち17種類(50%)が牛・豚・鶏を大きく上回る成績を収めることが分かりました。特に栄養面では圧巻で、陸上の家畜よりスコアが低いものは白身魚や貝類の一部だけだったとのことです。



以下は詳細な比較結果を表したグラフで、縦軸が環境スコア、横軸が栄養スコアを表しています。丸い印は魚介類のもので青が甲殻類、緑が頭足類、赤がサケ類、黄色が白身魚、青灰色がマグロなどの大型遠洋魚類、紫色が二枚貝、水色がサバなどの小型遠洋魚類で、斜線が入っているものは養殖であることを意味しています。また、Bは牛肉、Pは豚肉、Cは鶏肉です。全体として、サケ類は天然と養殖のいずれも優秀で、特に天然のサケは栄養価が非常に高く環境負荷は低いという結果でした。一方、天然の白身魚や養殖の甲殻類は相対的に栄養価が低めでした。





この結果について、論文の共著者であるスウェーデン・RISE研究所のエレノア・ハルストレム氏は「温室効果ガスの排出を緩和するという点では魚介類に軍配が上がります」と述べました。



また、タイドマーズ氏は不足しているデータがあることを認めつつも、「私たちは牛などの反すう動物の消費量を大幅に減らさなくてはなりませんが、魚介類はその素晴らしい代用品となるでしょう」と話しました。