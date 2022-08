2022年8月16日のヘッドラインニュース

2022年08月16日 18時24分 ヘッドライン

2022年9月9日(金)公開のアニメ映画「夏へのトンネル、さよならの出口」の予告映像第2弾がYouTubeで公開されました。



『夏へのトンネル、さよならの出口』予告映像第2弾【2022年9月9日(金)公開】 - YouTube





本作は、第13回小学館ライトノベル大賞で「ガガガ賞」「審査員特別賞」をダブル受賞した八目迷による小説が原作。監督は「デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」「PERSONA3 THE MOVIE(#2~#4)」「キノの旅 the Beautiful World the Animated Series」の田口智久。なお、田口監督によるとちょうどスタッフ試写も行われ、スタッフの思いが出た、いいフィルムになっていたとのことです。





◆ネタ(メモ・その他いろいろ)



ハゼの解説同人を売っていたら「私のことわかります?」って聞かれたので顔を上げた瞬間に誰だかわかって直立不動になるタイプの即売会 — あざひが@C100おつかれさまでした!!! (@azahiga)





人気が出てきたときにヒカキンが捨てたはずの”悪”の部分だったらどうしよう pic.twitter.com/uu1bIcYKkC — 渡辺 豊 (@watanabe1972315)





市役所にいた時に、市有地を勝手に畑にする住民への警告看板の文言を上司が悩んでたので「墾田永年私財法はかなり前に失効しました。⚪︎×市」ってのを提案したのですが、「煽り過ぎ」と即却下されました。 — QM (@Quartermaster_M)







◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

コンクリートを100%再利用 セメント使わず強度2倍: 日本経済新聞







◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

杉田水脈氏、旧統一教会関連団体「定義が分からない」 | 毎日新聞







(ガチ)400万円の山林、購入2ヶ月で凸されて乗っ取られた - YouTube





「特異集団」は旧統一教会 公安庁報告書、安倍政権下で項目消える:朝日新聞デジタル



ノルウェーで市民に人気のセイウチ、安楽死 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News



コロナ感染の女性 搬送先みつからず 自宅で翌日死亡 神奈川 | NHK | 新型コロナウイルス



沖縄「観光客が陽性」増加 検査結果待たずに飛行機搭乗か 広がる困惑



安倍政権時に記述消失 公安調査庁報告書「特異集団」とは旧統一教会 | 毎日新聞



【岸田政権】岸田新内閣“統一教会汚染”にダンマリの傲岸不遜 閣僚軒並み「無回答」でSNS大炎上!|日刊ゲンダイDIGITAL











コロナ死者、1カ月で7倍 連日200人超、「第6波」に迫る:時事ドットコム



【フォト特集】世界最大貨物機アントノフ225 後継機の建造を表明 - 産経ニュース



【驚き】“家出”女子高生を自宅に住まわせた夫婦を逮捕 容疑は「誘拐」現金3万円受け取る コレは「駆け込み寺」?|FNNプライムオンライン



CNN.co.jp : 42カ国が共同声明、ロシア軍はウクライナ原発から「即時撤退を」







◆ライフスタイル(人生・生活・健康)



難破船 #創作 pic.twitter.com/4gCOV2o5R6 — KEISUI ART STUDIO (@keisuiart)





プールで目が赤くなるのはおしっこなどの人間の老廃物のせいだという事実にショック。 https://t.co/oYfGKgICpv — KEISUI ART STUDIO (@keisuiart)









撮り鉄

撮影のため車内のライト消してくれないか、

と、緊急通報用のボタン押して車掌を呼び出す



お前に脳みそはあるんかい? pic.twitter.com/IayKlS83is — たぬき (@makkoi007)



こいつ、30代で脳梗塞だってよ。(救急搬送編)|T_Miyabi⚙|note





「聞かない力」全開である。もう壺の調査しないとわざわざ閣議決定。9割近い国民が説明が足りないと思ってる中もはや挑発か。日本すげえ。



旧統一教会と政務三役の関係「調査行う必要ない」…政府答弁書を閣議決定 https://t.co/P98E1jPCzH — 清水 潔 (@NOSUKE0607)













紀藤弁護士

「被害者からみると、広告塔責任って極めて大きい」



#ミヤネ屋 — 125 (@siroiwannko1)









「定義が分からない」もひどいけど、その後の「私は過去に多様性を否定したこともなく、性的マイノリティーを差別したこともない」もひどい。嘘しか言ってない。



杉田水脈氏、旧統一教会関連団体「定義が分からない」 | 毎日新聞 https://t.co/LBWIc12O7x — Tad (@TadTwi2011)





世間が反対しようと岸田さんは国葬を強行する。支持層のみを喜ばせるために。安倍、菅政権が五輪を強行したようにさ。何しろ向こう3年は大きな選挙がないんだから。党内基盤を固めつつ改憲には行かない。そういう気運ではないし。やるのは消費税大増税だ。つまり国民のことなんざどうでもいいんだね。 — 立川談四楼 (@Dgoutokuji)









と説明を変えたがそうなると、今度は壺をわかってて指名した首相の責任になるのだが。この人わかってるのかな?



旧統一教会と自身の関係「首相は認識」=山際再生相 https://t.co/oC35tNzj8b — 清水 潔 (@NOSUKE0607)





ミヤネ屋 鈴木エイト氏

「萩生田さんの場合は明らかに統一教会本体のイベントです。

統一教会会長の講演会だった、関連団体ではない」 — はつみみ (@risusuzume)





鈴木エイト氏

「とにかく教団への批判的な動きをなんとしてでも抑えたい教団は、日本の信者から集金収奪したお金で世界の教団組織や摂理機関の運営が成り立っているので、日本からの送金が止まることを恐れている」



#ミヤネ屋 — 125 (@siroiwannko1)









私は、これ以外にも、取材相手の病院からの理不尽な要求(亡くなった患者を別の患者に差し替えて死ななかったことにする話)を拒否しために、相手側に乗り込まれるという出来事も経験したが、元上司はこの時も、私の対応を支持して戦ってくれた。報道機関の要には、こういう人が必要と思う — Shoko Egawa (@amneris84)





まぁ要するに

「壺を守りたい」のか

「国民を守りたい」のか

どっちなんだ?

…ということですな( °-°) https://t.co/qza7iACcGo — 酒田市いじめ (@kqkv7CR4NE3yERu)









岸田氏、発狂か ?

統一教会との関係の調査中止→閣議決定

個人の政治活動に関するもので調査を行う必要はない — はつみみ (@risusuzume)









これ今一度確認です。岸田首相の8月9日付けの言葉です>「政治家としての責任において旧統一教会との関係を点検し厳正に見直すよう指示した。岸田政権では自ら点検し厳正に見直してもらうことが新閣僚や党役員などにおいても前提となる」(8月9日、長崎市内での記者会見で)https://t.co/8z7GCW8Qpj — 紀藤正樹 MasakiKito (@masaki_kito)





実は『嫌なら辞めろ』って言われる前から、

この2年間で大量の医療従事者が心身を壊して既に辞めているんですよね…… — 知念実希人 小説家・医師 (@MIKITO_777)





このままだと、杉田水脈議員はウソと居直りで総務政務官の職に留まり続けるだろう。日本の政治記者が仕事をしないから。日本の政治記者がそれをアシストするから。政治家がウソをつけば、政治記者が「ウソをついた」と批判するのが民主主義国。日本は違う。相手が政権与党なら政治記者は萎縮して黙る。 — 山崎 雅弘 (@mas__yamazaki)





岸田政権は、統一教会と閣僚ら政務三役の関係について「個人の政治活動に関するもので、調査を行う必要はない」とする答弁書を閣議決定しました。世論調査では統一教会と議員の関係を「調査すべき」が76%、「関係を断つべき」が77%を占めています。「聞く力」どころか、国民の声を無視する政府です。 — 長谷川ういこ (@uikohasegawa)





>彼女の擁立工作を主導した萩生田氏は選挙中、生稲氏を伴って八王子市内の統一教会関連施設を訪ね、支援を要請していたというのである。



どんどんボロが出ますね。



萩生田光一政調会長、生稲晃子氏の選挙支援を統一教会に要請か 教会関係者は「萩生田さんは家族同然」https://t.co/PX1nPqauxX — アームズ 魂 (@fukuchin6666)











◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

Nature Remoを使ってエアコンの動作を調べてみた - Nature Engineering Blog





もう辞めたから遠慮無く言うんですが、日経xTechでデジタル庁に対して雑な情報というか妄想で書かれている記事は全部同じ記者なんで各位ご確認ください — セイコーマート・ホットシェフの豚丼とフライドチキンを食べて (@r_karotou)





在るべきすがただ pic.twitter.com/cB7Xeihz7V — いきるのはほんとにたのしかったよね (@OO00_________)





ジ「最近目が疲れやすいです」

医「何に目を酷使してる?」

ジ「仕事以外でPCを触るのとVRというものでゲームをしてます」

医「HMDとかいうやつを被って遊ぶやつですか?」

ジ「そうです」

医「ふむ、それなら目を冷やしてますか?」

ジ「いいえ」

医「5分ぐらいでいいので目の周りを冷やして下さい」 — ジラルド (@Jirarudo_hunter)



【PowerShell】デスクトップ通知のスニペット【トースト通知】 - Qiita



SameSite攻撃者がCodeIgniter4とShieldでのCSRF保護を回避できる脆弱性の解説 — A Day in Serenity (Reloaded) — PHP, CodeIgniter, FuelPHP, Linux or something







◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

『ウエーブレース64』 3つのポイント [Nintendo 64 Nintendo Switch Online 追加タイトル] - YouTube





『ゴッド・オブ・ウォー』 - ミズガルズの神話 - YouTube





【手描き】満を持して「面白いこと」を言う桃鈴ねね 【ホロライブ切り抜き/桃鈴ねね 】 - ニコニコ動画





【にじさんじ甲子園】ライバーの音声を“あのサイト”へ送らせそうになる舞元・バラす力一【サイレン甲子園】 - ニコニコ動画





【手描き】イス取りゲーム腰vsしり【鷹嶺ルイ/宝鐘マリン/ホロライブ】 - ニコニコ動画





【#にじさんじ甲子園】サロメ嬢の「おカーブですわ~」を予言していた若女将【にじさんじ切り抜き/小野町春香】 - ニコニコ動画





【手描き】サイコパス過ぎるすいちゃんに希望から絶望に叩き落されるこより 【ホロライブ切り抜き/星街すいせい/博衣こより/Rust】 - ニコニコ動画













任天堂「本社開発棟」で ぼや けが人なし 京都市南区|NHK 京都府のニュース



「マンガは新人でもベテランと戦えるメディアなんですよ」7つのペンネームを使い分ける「超一流マンガ原作者」の正体 | 文春オンライン



【対談】「うまさ」だけが絵描きのすべてじゃない。描き方の理論をまとめた意義――漫画家・篠房六郎×イラストレーター・さいとうなおき | ダ・ヴィンチWeb

























竹箒の会場限定本のpdf、冊子版と誌面と見比べました。



・CANAAN

・ヴェドゴニア

・ダンガンロンパ

・ゾーンオブエンダーズ



この辺の版権絵が削除されてました。

それ以外は全て載ってます。 — よるとり〈個人vtuber〉 (@0521nb)





推しにバイオリンを弾かせたい人へ pic.twitter.com/3rVdYDiuQe — 零 (@zero_hisui)





コミックマーケット100で頒布しました『Kaleido works』本書のPDFデータの公開しました。

こちらのアドレスよりご覧ください。https://t.co/K2npewLtcl



(web公開にあたり一部内容を変更しております、ご了承ください) — サークル竹箒 C100 【告知用】 8/14(日) 東・シ64 (@takebouki_c100)







2012/05/05 コミティア100 一般参加で竹箒 新刊「春と月と空と」を入手しました!! - .SilverFox//Diary―“unlimited blog works”





変なフリーズして雛菜が親になってしまった pic.twitter.com/TQdHxbCdE1 — こへはん (@kohehah)





原作で推しに恋人が出来たり結婚したりすることが地雷な夢女の友達が「死んでくれ推し 若く強く童貞のまま」って言ってて、極端な方向に進化を重ねた夢女の、猗窩座だなって思った — にゃろぺこぴ新刊 (@nyaropekopi)





















今日の4コマ しょうゆ pic.twitter.com/YpqJJ8AC1d — ひつじこ (@hitsujikoex)





ドンブラ pic.twitter.com/2eDJ4bfiQU — 今石洋之 (@shiimai)











◆スポーツ・芸能・音楽・映画(エンタメ)

橋本環奈や上白石萌音が「メタバースどエロキャバ嬢」に?国税庁「若者の酒離れ防止」に奥の手も「アルコールはオワコン」「健康より金か」SNSで批判殺到 - まぐまぐニュース!





高校野球の取材中、選手から性加害を受けた元朝日記者の牧内麻衣氏に賛同し、私も朝日記者の時監督から性加害を受けたことをツイートした。その後、今の高校スポーツには構造的な問題があると部活顧問の立場から話を聞いた。誰もが聞いたことがある全国的な強豪校の教諭だ。#教師のバトン #部活顧問 — 柴田優呼 / Yuko Shibata @アカデミック・ジャーナリズム (@yuko_shibata_)





公式グッズをSNSに上げるときの肖像権の取り扱い、自分が間違ってたらやだなと急に気になってジャニーズ公式に聞いてみた!



結論、公式写真・うちわ・アクスタ・クリアファイル等アーティストの写真系グッズは、自分で購入したものに関しては基本的に顔をスタンプで消したりする必要はないらしい。→ — みたけ???????????????????? (@knt__hkr)









僕、大きくなったらAKBを卒業して恋愛解禁した峯岸みなみと付き合うんだ。

そしたら、坊主になる原因になったお泊まり疑惑の本当の相手は僕でしたってちゃんと世間に告白するんだ。

叩かれてもいいんだ。僕らは幸せだから。



って妄想するだけで幸せになれるんだからアイドルってすごいよね。 — てつや【東海オンエア】12/18初エッセイ「天才の根源」極限ver.発表???? (@TO_TETSUYA)



【動画】元ヤクルト宮本慎也さん、落合のフォームでホームランを打ってしまう : ツバメ速報@ヤクルトスワローズまとめ















◆新商品(衣・食・住)

サントリーコーヒー「BOSS」発売30周年「ザ・ボス 微糖 上向く(うわむく)一服」新発売 | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル



【フーズ】「ヨーロピアンシュガーコーン 華やぐ紅茶ラテ」を8月22日から新発売 | ニュースリリース | クラシエ