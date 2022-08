最近の冷蔵庫のコンプレッサーは「寿命が犠牲になっている」との指摘

・関連記事

26年間一度もモデルチェンジが行われなかった「日産 ツル」はなぜメキシコでタクシーとして愛されているのか? - GIGAZINE



なぜ車泥棒は触媒コンバーターを狙うのか? - GIGAZINE



農民は自らが所有するトラクターの修理のために「ハッキング」を行わざるを得なくなっている - GIGAZINE

2022年08月16日 19時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.