炒め＆煮込み15分で手軽に完成するエスビー食品「気ままにグルメ シュクメルリ」を作ってみた

・関連記事

松屋からひっそり店舗限定で登場した「シュクメルリ鍋膳」は一体どういう食べ物なのか?ということで食べてきた - GIGAZINE



とろ~りチーズとガツンとくるニンニクが肉汁と共に押し寄せる「シュクメルリチーズBigメンチハンバーグ定食」を松のやで食べてみた - GIGAZINE



世界一ニンニクをおいしく食べられる料理と話題のシュクメルリをカップ麺にした「シュクメルリ鍋風ヌードル」を食べてみた - GIGAZINE



2021年08月16日 13時10分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.