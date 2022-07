2022年07月25日 12時30分 ネットサービス

NFLの2023年シーズンの配信権入札にGoogleが参入、Apple・Amazon・ディズニーと対決へ



NFLの2023年シーズンのサンデーチケット(配信パッケージ)をめぐる入札競争にGoogleが参入したことをニューヨーク・タイムズが報じました。すでにApple、Amazon、ディズニーが入札を表明していて、Google参入以前はAppleが最有力とみられていました。



NFLのサンデーチケットは2022年シーズン分までは衛星放送事業者のディレクTVが保有し放送・配信を行ってきました。





しかし、2023年はApple、Amazon、ディズニー(ESPN+)といった大手のIT企業が入札に参加。ディレクTVの契約が年間平均15億ドル(約2000億円)だったのに対して、Appleは30億ドル(約4000億円)を提示しているとのウワサが流れていました。



新たな報道によると、GoogleもNFLサンデーチケットの入札競争に参加したとのこと。どれぐらいの金額を提示しているのかは明らかになっていません。





なお、各社が放映権を獲得したとき、NFLの視聴に追加料金が必要になるかどうか、必要な場合の価格がディレクTVの年間294ドル(約4万円)より高くなるか安くなるかは不明です。



ビッグ・テックのスポーツ配信への参入事例は、直近ではAppleがメジャーリーグサッカー(MLS)の独占放送権を10年分獲得した事例があります。このストリーミングは、Apple TV+の加入ユーザーなら追加費用なしで視聴でき、また、Apple TV+未加入ユーザーでも見られる無料配信も一部で行われる予定です。



Appleがプロサッカーリーグの独占放送権を10年分獲得、2023年からApple TVで配信開始 - GIGAZINE





ニューヨーク・タイムズによると、スポーツの放映権は高騰が続いていて、2024年に各社が支払う放映権は合計242億ドル(約3兆3000億円)と、10年前に比べて2倍になっているとのこと。今後はGoogleやApple、Amazon、ディズニーといった大手IT企業による独占配信ばかりになっていくかもしれません。