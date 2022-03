2022年03月22日 10時24分 ネットサービス

AppleがGoogle TVおよびAndroid TV向け「Apple TVアプリ」から「映画をレンタル&購入するオプション」を突然削除



Appleの提供するメディアプレイヤーソフトウェア「Apple TVアプリ」では、Apple TV+のコンテンツや紐づけされたサブスクリプション型映像配信サービスの視聴、映画のレンタルおよび購入が可能です。そんなApple TVアプリのGoogle TVとAndroid TV版で、映画をレンタルおよび購入するオプションが削除されたと報じられています。



Apple TV app on Android TV & Google TV no longer lets users buy/rent movies - FlatpanelsHD

https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1647846029



Daring Fireball: Apple TV App on Android TV and Google TV No Longer Lets Users Buy or Rent Movies

https://daringfireball.net/linked/2022/03/21/apple-tv-android-tv



Apple TV app on Android TV now blocks rentals and purchases - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2022/03/21/apple-tv-app-on-android-blocks-sales/



Apple TV app on Android TV no longer allows rentals, purchases, or subscriptions - The Verge

https://www.theverge.com/2022/3/21/22988846/apple-tv-app-android-google-rentals-purchases



Apple TVアプリは2021年2月にGoogle TVに、2021年6月にAndroid TVに登場しました。このApple TVアプリは、Apple独自の映像コンテンツを配信する「Apple TV+」とApple TVチャンネルにアクセスできるほか、iTunes上でレンタルおよび購入した映画を視聴できました。ただし、2020年4月に利用可能になったAmazon Fire TV向けのApple TVアプリでは、最初から映画のレンタルおよび購入ができません。



しかし、2022年3月下旬に行われた更新によって、Android TV版とGoogle TV版で映画をレンタルおよび購入するオプションが削除されました。これまで映画をレンタルおよび購入するためのボタンは「How to Watch(視聴方法)」に置き換わり、このボタンをクリックすると「iPhone、iPad、およびその他のストリーミングデバイス上のApple TV Appでサブスクリプション登録できます。または、tv.apple.comでApple TV+にサブスクリプション登録できます」と表示されます。



Imagine any streaming app being allowed to show this screen on an Apple TV. pic.twitter.com/rCKS7vghhp — Chris Welch (@chriswelch)



ただし、今回の更新ではあくまでも新しく映画をレンタルしたり購入したりできなくなっただけで、これまでにApple TVアプリ上でレンタルおよび購入した映画はそのままアプリから視聴できるとのこと。





IT系ニュースサイトのFlatpanelsHDは、「AppleがAndroid TVとGoogle TV向けのApple TVアプリをダウングレードした理由は不明ですが、手数料に関係している可能性があります。Appleと同様に、Googleもアプリ内課金に30%の手数料を課していますが、すべてのアプリ内課金がその対象になっていたわけではありません。契約に新たな条件が導入された可能性があります」と述べています。



また、Apple関連の情報を扱うブログ・Daring Fireballも、この件に詳しい情報筋の話として「AppleとGoogleがアプリ内課金の手数料について合意に至れなかったことが原因」と述べています。Daring Fireballによれば、Apple TVアプリ上で映画のレンタルおよび購入できるオプションは、今回の更新までGoogleのアプリ内課金の免責事項とされていたそうですが、合意に至らぬままに契約の期限が切れてしまったために削除されたとのこと。



Daring Fireballは「Appleは、Googleが要求する手数料を払いながらコンテンツを販売したりレンタルさせたりするくらいなら、これらのプラットフォームでコンテンツを一切販売したりレンタルしたりしない方がマシだと考えているのでしょう」とコメント。さらに「Appleが、自分のプラットフォームでは許可していない『視聴方法を誘導するボタン』を提供しているのは偽善的です」と批判しました。



なお、LG TV・Samsung TV・Roku TV・PlayStation・Xbox向けのApple TVアプリでは、記事作成時点で映画のレンタルおよび購入が可能です。