AppleがiMacなど数々の製品デザインを担当してきたジョニー・アイブとの契約をついに終了

AppleがiMac、iPhone、Apple WatchなどAppleの主要な製品のデザインを多数手がけたジョナサン(ジョニー)・アイブ氏とのコンサルティング契約を終了すると報じられました。アイブ氏は長年Appleのデザイナーとして数多くの製品を生み出し、2019年に独立した後もAppleと契約を結び引き続き製品開発に従事していました。



Apple Ends Consulting Agreement With Jony Ive, Its Former Design Leader - The New York Times

https://www.nytimes.com/2022/07/12/technology/apple-jony-ive-end-agreement.html



ニューヨーク・タイムズの報道によると、Appleとアイブ氏は契約更新を行わないことで合意し、長年にわたる関係を一度終えることになるとのこと。





アイブ氏は1992年からAppleに加わり、歴史上最も売れたデスクトップPC「iMac」を始め、Power Mac G4 Cube、iPod、iPhone、iPad、MacBook、Apple Watchなど数多くのApple製品をデザインしてきた人物として知られています。Apple創業者のスティーブ・ジョブス氏が亡くなった後も引き続きデザイン開発を主導していましたが、2019年にAppleを退社し、LoveFromという自身の会社を立ち上げました。LoveFrom創業後は民泊サービスのAirbnbなどと契約を結んでデザイン業務を行いながら、Appleと複数年にわたるコンサルティング契約を結んでいました。



ニューヨーク・タイムズはこの契約について「関係者によると、アイブ氏はAppleの競争相手から仕事を引き受けることができなかったようです。Appleの幹部はAppleがLoveFromと結ぶコンサルティング契約に疑問を抱いており、AppleのデザイナーがLoveFromに流れるという事態にも不満を抱いていました。逆に、アイブ氏側もAppleによる顧客制限から自由になることを望んでいました」と報じました。



ニューヨーク・タイムズのテクノロジーレポーターであるトリップ・ミックル氏は、Appleの関係者200人以上にインタビューしてまとめあげた書籍「After Steve How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul(スティーブ以後、どのようにしてAppleは1兆ドルの会社になり、その魂を失ったのか)」を発行していますが、それに先立ち「アイブ氏はティム・クックCEOのハードウェア開発からサービスへの焦点のシフトなどに幻滅していた」「アイブ氏とジョブズ氏は強固な関係を築いていたものの、デザインスタジオをほとんど訪れなかったクックCEOの対応などにアイブ氏は疲れを感じていた」などの情報を公開し、アイブ氏とAppleの関係について考察しています。



Apple製品の最高デザイン責任者を務めたジョナサン・アイブはなぜAppleを去ったのか? - GIGAZINE





今回の報道について、アイブ氏・Appleともにコメントを控えたとニューヨーク・タイムズは報じました。アイブ氏率いるLoveFromは、Airbnbやフェラーリ、気候変動に焦点を当てた非営利団体のSustainable Markets Initiativeといった既存の顧客との仕事を継続し、引き続きデザイン業務を行っていくとのことです。Appleの製品開発の中枢を担ったアイブ氏がどのような軌跡をたどっていったのかは、以下の書籍で詳しく紹介されています。



