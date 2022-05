Apple製品の最高デザイン責任者を務めたジョナサン・アイブはなぜAppleを去ったのか？

・関連記事

ジョブズ亡き後のAppleを担うデザイン統括責任者ジョニー・アイブの考え方 - GIGAZINE



iPhoneなどのデザインを手がけてきたジョナサン・アイブが独立して新会社「LoveFrom」を設立へ - GIGAZINE



生まれ変わったM1搭載iMacのデザインにジョニー・アイブが関わっていたことが明らかに - GIGAZINE



Appleのデザインを担うジョニー・アイブが今は亡きジョブズから学んだこととは? - GIGAZINE



ジョブズの最期の言葉など、Appleについてあなたが知らない11のこと - GIGAZINE

2022年05月02日 13時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.