桃の果肉と果汁がどろっと濃厚な味わいを喉に送り込んでくるスターバックスの「桃MORE フラペチーノ」を飲んでみた

・関連記事

スタバから桃を丸かじりしたかのようにジュワッと果汁あふれる「ジューシー ピーチ フラペチーノ」が登場したので飲んでみた - GIGAZINE



フルーツ盛りだくさんでフラペチーノなのにカロリー控えめなスタバの「ピーチ ピンク フルーツ フラペチーノ」を飲んでみた - GIGAZINE



スタバ新作、桃を丸かじりした時のように「ジュワッ」とみずみずしさを感じる「ピーチ イン ピーチ フラペチーノ」試食レビュー - GIGAZINE



2022年07月13日 12時01分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.