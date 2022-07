2022年Q1のVRヘッドセット出荷台数が前年同期比で241.6％も増加、「Quest 2」のMetaは圧倒的なシェアを獲得

・関連記事

VRの定番ブランド・Oculusが独占禁止法違反の疑いで連邦取引委員会の調査を受ける - GIGAZINE



PS5向け新VR「PlayStation VR2」は年内に量産開始して2023年初頭に発売すると有名アナリストが分析 - GIGAZINE



Apple初のVR・ARヘッドセットが2022年に「Wi-Fi 6E」対応で登場するとのリーク、VR市場はApple・Meta・ソニーの三つどもえに - GIGAZINE



AppleのAR-VRヘッドセットがついに2022年末か2023年に登場との報道 - GIGAZINE



TikTokの親会社が世界3位のVR企業「Pico」を買収してVR業界に進出 - GIGAZINE



3万円台&PC不要でVRゲームが遊び倒せるVRヘッドセット「Oculus Quest 2」フォトレビュー - GIGAZINE



2022年07月04日 14時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1e_dh

