2022年6月27日のヘッドラインニュース

「【朗報】ヤギ、かゆいところに手が届く」

A Little to the Left... Adorable Goats Scratch an Itch at Frankfurt Zoohttps://t.co/oO5sH6tTg8

ドイツ、フランクフルト動物園がヤギのために回転ブラシを設置。ヤギたちは楽しんでいる様子で、それを見た来場者も喜んでいたとのこと。 pic.twitter.com/EPwb967CB5