2022年7月4日のヘッドラインニュース

【モ ブ サ イ コ 100 III K V 到 着】

キャラクターデザイン・亀田祥倫による描きおろしビジュアルです!

世界が待望するシリーズ第3期、2022年10月放送/配信開始予定!!!



MOB PSYCHO III KEY VISUAL IS HERE!!!

original art is by Yoshimichi Kameda#モブサイコ100 #mobpsycho100 pic.twitter.com/epFshspNaR