美少女たちとの学園生活がセーブデータごと崩壊していく狂気のビジュアルノベル「ドキドキ文芸部プラス！」レビュー

・関連記事

まるで「プレイする映画」な独特の没入感と緊迫感を味わえるゲーム「Detroit: Become Human」レビュー - GIGAZINE



ファンタジー世界で畑を耕しモンスターと戦いながら恋愛も楽しめる「ルーンファクトリー5」プレイレビュー - GIGAZINE



PlayStation 5で美少女錬金術士が調合と冒険の日々を送るRPG「ライザのアトリエ2 〜失われた伝承と秘密の妖精〜」プレイレビュー - GIGAZINE



2D格闘ゲームと超絶クオリティのアニメ演出が融合した「GUILTY GEAR -STRIVE-」は格ゲー初心者にこそおすすめ - GIGAZINE



ユーザーの考えがそのまま物語の展開に直結する「インタラクティブなストーリー展開」をみせる作品の歴史 - GIGAZINE

2021年07月04日 20時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.