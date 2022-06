児童ポルノの温床になっているAmazon傘下のチャットアプリがLinkedIn上ではドラッグのスパムまみれになっていると報告した結果

児童ポルノの温床になっていると報じられたAmazon傘下のチャットアプリ「 Wickr 」について、あるユーザーが世界最大のビジネスSNSである LinkedIn で検索したところ、ドラッグ関連のスパム投稿まみれになっていることを発見したそうです。これについてLinkedInの運営に報告したところ、アカウントが BAN されてしまったという事例が発生しています。 Tell HN: Banned from LinkedIn for Reporting Wickr Drug Spam | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=31762904

2022年06月17日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.