2020年09月08日 10時43分 ネットサービス

TikTokが「銃で自殺する男性のムービー」の拡散防止に奔走中



現地時間で2020年9月6日(日)の夜頃から、ショートムービープラットフォームのTikTok上で「男性が銃で自殺する様子を映し出したムービー」が拡散されています。このムービーを削除するためにTikTokは奔走しており、同ムービーを投稿するアカウントはブロックされているそうです。



TikTok is racing to stop the spread of a gruesome video - The Verge

https://www.theverge.com/2020/9/7/21426176/tiktok-suicide-video-remove-ban-community-warnings-creators



TikTokによると、問題のムービーはもともとFacebook上で生配信されたものが、他のムービープラットフォームでも拡散されたものだそうです。TikTok内でもこのムービーが拡散されていることに気づいたユーザーの一部は、「灰色のヒゲを生やして机の前に座っている男性のムービーを見かけたら動画から離れるように」と警告しています。





また、別のTikTokユーザーは、自殺ムービーの冒頭シーンを見せて「このムービーに注意して」と注意喚起しています。



TikTokの広報担当者は、「我々のシステムが自殺を表示・賞賛・宣伝するようなコンテンツに対するポリシーに違反したものを発見したため、これらのムービーを自動的に検出してフラグを立てています。我々はムービーを繰り返しアップロードしようとしているアカウントをブロックしています」と語りました。また、広報担当者は「コンテンツの存在を我々に報告し、そのようなムービーを視聴・共有・エンゲージなどしないようにと周囲に警告してくださったユーザーに感謝します」と述べています。



自殺ムービーは過去にFacebookやInstagram、Redditなどさまざまなプラットフォーム上で問題となってきました。今回の自殺ムービーはTikTokの「レコメンド」にも表示されたため、ユーザーがこれを避けることは非常に困難であったとのこと。





TikTokの広報担当者は「我々のコミュニティの誰かが自殺について思い悩んでいる、または誰かについて心配している場合、サポートを求めることをオススメします。また、アプリやセーフティセンターから直接ホットラインへのアクセスも提供しています」と述べ、自殺に思い悩んでいる人やそういった人に心当たりがある場合は、周囲に助けを求めるよう呼びかけています。



なお、同様のムービーがInstagram上でも拡散されているとのことなので、ユーザーは警戒が必要です。