PS5向け新VR「PlayStation VR2」は年内に量産開始して2023年初頭に発売すると有名アナリストが分析
PlayStationブランドの開発・販売を担当するソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は2022年1月にPlayStation 5(PS5)向けの次世代VRシステム「PlayStation VR2(PS VR2)」を発表し、2月には最終デザインイメージを公開しています。香港に拠点を置くサプライチェーンアナリストのミンチー・クオ氏は、PS VR2は2022年下半期に約150万台が量産され、2023年第1四半期ごろの発売になると予想を報告しています。
(1/5)— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo)
My latest supply chain check suggests that the assembler and several component providers of PS VR2 will start mass production with about 1.5M units shipments in 2H22. Sony may launch it in 1Q23, depending on the development schedule of PS VR2 game titles. pic.twitter.com/NIqFgg4Kjl
Kuo: PSVR 2 Mass Production To Start H2 2022
https://uploadvr.com/kuo-psvr-mass-production-h2-2022/
クオ氏が2022年5月30日に投稿したツイートで、PS VR2の中間業者や複数の部品生産者といったサプライチェーン上の動きから、PS VR2は2022年下半期に約150万台量産されると予測しています。クオ氏は合わせて、PS VR2の発売時期が2023年第1四半期頃になると予測していますが、これはPS VR2のローンチタイトルの開発スケジュールに左右されると述べています。
続けて、クオ氏は「PS VR2の発売時には、20以上のローンチゲームがリリースされるため、良いスタートを切ることができると思います。ゲーム業界におけるソニーの地位とリソースは、AAA VRゲーム(発表済みのHorizon Call of the MountainのようにVR作品にとって大きな意味を持つゲーム)開発を加速し、VRの成長に貢献することができます」と前向きな予想を語っています。
(2/5)— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo)
I believe PS VR2 will have a good start thanks to the support of 20+ game titles from first- & third-party at launch. Sony's position & resources in the game industry can accelerate AAA VR game development (e.g., Horizon Call of the Mountain), benefiting the VR growth.
PS VR2の発売時期については、ディスプレイのサプライチェーンコンサルタントの代表を務めるロス・ヤング氏も2022年2月に自身のYouTubeチャンネルで、「ディスプレイの供給が2022年末まで非常に限られていることを考えると、PS VR2のリリースは2023年第1四半期まで遅れます」と語っています。
クオ氏は加えて、PS VR2の量産とリリースによる生産市場の成長予測について触れています。PS VR2の注目すべきハードウェアにはPS VRにはなかった光モジュールの使用があり、このためのレンズの大手サプライヤーであるGeniusという企業は、AR・VR・MRの成長を主導していく企業になるとクオ氏は述べています。
(4/5)— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo)
In addition, Genius is also the primary supplier of aspherical lenses for PS VR2. In the AR/VR/MR era, I think Genius's high-ASP orders of the aspherical lens, Fresnel lens, and Pancake from both Apple and non-Apple will be a new robust growth driver.
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