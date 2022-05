2022年05月25日 10時42分 ハードウェア

MicrosoftがSnapdragon搭載デスクトップマシン「Project Volterra」を発表&Visual StudioやVSCodeのArmネイティブ対応も告知



MicrosoftがQualcommのSoC「Snapdragon」を搭載した小型デスクトップマシン「Project Volterra」を発表しました。同時にVisual Studio 2022やVSCodeといった開発者向けアプリのArmネイティブ対応版が登場することも予告しています。



https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2022/05/24/create-next-generation-experiences-at-scale-with-windows/



Project Volterraが一体どんなマシンなのかは、以下のムービーを見るとよく分かります。



Introducing Project Volterra (Satya Nadella 2022 Build Keynote) - YouTube





Project Volterraは角が丸い薄型のデスクトップマシンです。





Snapdragonを搭載。AI処理プロセッサ(NPU)も組み込まれています。





ストレージにはSK hynixのSSDを採用しているようです。





背面には有線LANポート・Mini DisplayPort・USB Type-Aポート(3個)を搭載しており……





側面にはUSB Type-Cポートが2個搭載されています。





積み重ねられるデザインを採用。





ムービーではProject Volterraを2台重ねて3台のモニターに映像を出力しています。また、モニターにはArmにネイティブ対応したVisual Studioの画面が表示されています。





Microsoftによると、Project VolterraにはNPUが搭載されており、「Qualcomm Neural Processing SDK for Windows」を用いたAI開発が可能とのこと。MicrosoftはNPUを搭載した理由について「将来的には、ほとんどのデバイスにNPUが搭載されると予想しています。このため、エンドツーエンドのWindowsプラットフォームでNPUをサポートし、開発者がNPUの機能を簡単に活用できるようにしました」と述べています。



Project Volterraは2022年後半に出荷される予定です。また、以下のアプリやフレームワークのArmネイティブ対応も合わせて発表されています。



・Full Visual Studio 2022 & VSCode

・Visual C++

・Modern .NET 6 and Java

・Classic .NET Framework

・Windows Terminal

・WSL and WSA for running Linux and Android apps



また、MicrosoftはPython・Node・git・LLVMのArm64ネイティブ対応作業に参加しているとのことです。





なお、MicrosoftはArmマシンとして2019年に「Surface Pro X」を発表しています。実際に編集部でも「Surface Pro X」を入手して触ってみましたが、当時は「64bitソフトウェアが動作しなかったり、32bitソフトウェアもより強い互換性を持たせるとパフォーマンスが落ちてしまったりする」といった問題が見受けられました。一方で「ARM版Windows」としては実用可能なレベルに到達していたため、開発者向けツールの多くがArmにネイティブ対応することでArm版Windowsの使い勝手の向上が期待できそうです。



