「HUNTER×HUNTER」の冨樫義博がTwitterアカウントを開設した件が海外でも話題に



1998年に連載開始となった週刊少年ジャンプの人気漫画「HUNTER×HUNTER」の作者である冨樫義博さんが、突如としてTwitterアカウントを開設し、大きな話題となりました。



漫画家・冨樫義博さんがTwitterを開始か - GIGAZINE





この件は海外でも報じられており、HUNTER×HUNTERの連載再開を望む声が世界中から寄せられています。



海外ゲームメディアのKotakuは「HUNTER×HUNTERの4年間にもわたる長い休載期間が終わることになります」「ワンパンマンの作画を担当する漫画家の村田雄介さんが冨樫さんのアカウントが本物であることを確認したことで、話題はすぐに成層圏まで打ち上げられました」「HUNTER×HUNTERの名高い休載の背後には、冨樫さんの健康面の問題があることは言うまでもありません。これは厳しい作業スケジュールのために多くの漫画家を悩ませている問題でもあります」と報じています。



Hunter x Hunter Creator Joins Twitter, Reveals Manga’s Long Hiatus Is Ending

https://kotaku.com/hunter-x-hunter-yoshihiro-togashi-manga-hiatus-gon-kill-1848969729





さらに、記事末尾では「冨樫さん、私はあなたのエネルギーが大好きですが、死なないでください。セーラームーンの作者である武内直子さんにとっては夫が元気でいる必要があります。この素晴らしい機会を祝うべくGALNERYUSのHUNTING FOR YOUR DREAM(アニメ版HUNTER×HUNTERのエンディング曲)をリピート再生したいと思います」と記しています。



漫画メディアのComicBookは一連の騒動を取り上げ、「まだHUNTER×HUNTERを最新話まで読んでいない場合は、早めに読むことをオススメします」として、最新話が掲載されることを心待ちにしています。



Hunter x Hunter Creator Has Resumed Work on the Series

https://comicbook.com/anime/news/hunter-x-hunter-manga-hiatus-end-2022/





エンターテイメント系情報を取り扱うVarietyは、「HUNTER×HUNTERは7900万部以上の発行部数を誇るこれまでで最も人気の高い漫画シリーズのひとつで、作者の冨樫さんは持病と腰痛に苦しんでおり、これまで何度も連載を休止してきました。最後に連載された390話は、2018年に出版された週刊少年ジャンプに掲載されました」と報じています。



‘Hunter x Hunter’ Manga Creator Joins Twitter, Teases New Chapters After Four-Year Hiatus

https://variety.com/2022/tv/news/hunter-x-hunter-yoshihiro-togashi-1235276750/





なお、ジャンプ+で「トマトイプーのリコピン」を連載中の大石浩二さんが、さっそく冨樫さんのツイートをパロったツイートをしており、村田さんも冨樫さんのアカウント真偽を確認した際と同じように「ご本人とのことでした。」と反応しています。





また、冨樫さんは2022年5月25日9時38分に2つ目のツイートを投稿しており、記事作成時点で既にフォロワー数が100万人を突破しています。