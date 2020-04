あの「ワンパンマン」が実写映画化、脚本は映画「ヴェノム」の名タッグ

「ワンパンマン」は2009年に漫画家の ONE さんが ウェブサイト上で連載 を開始した作品です。その後、2012年からは「アイシールド21」で作画を担当した 村田雄介 さんの手により「 となりのヤングジャンプ 」でリメイク版の連載がスタート。リメイク版は2015年にVIZ Mediaから英語版が発売され、全世界累計販売部数は3000万部を突破する人気を誇っています。英語版の1、2巻はThe New York Timesの漫画ベストセラーリストに載り、アメリカの漫画賞である アイズナー賞 や ハーベイ賞 にノミネートされたことも。その人気はとどまるところを知らず、 アニメ化 や ゲーム化 も果たしています。

2020年04月22日 10時08分00秒 in 映画, マンガ, Posted by logu_ii

