「HUNTER×HUNTER」が約3年10カ月ぶりに週刊少年ジャンプ2022年47号から連載再開
2022年10月24日発売の週刊少年ジャンプ2022年47号から「HUNTER×HUNTER」が連載再開となることが発表されました。最後に掲載されたのは2018年11月26日発売の2018年52号なので、復活は約3年10カ月ぶりです。
「週刊少年ジャンプ」2022年47号（10月24日発売）にて『HUNTER×HUNTER』（冨樫義博・著）の連載再開が決定しました。— 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu)
「HUNTER×HUNTER」は1998年3月に連載がスタート。細かく休みを挟みつつ連載が続いてきましたが、2006年2月から2007年10月にかけて初めて1年8カ月(79回分)と長期休載。以後も、月・年単位の休みがありつつの連載となっています。直近では2018年12月から過去最長となる3年以上の休載に入っていました。
誌上では休載について特に理由を発表していませんが、作者の冨樫義博さんが重度の腰痛持ちなのが一因だとみられています。
冨樫さんは2022年5月にTwitterの利用を開始。わずか1日で100万人のフォロワーを獲得したアカウントで、日々の進捗を画像付きでアップ。
冨樫義博（@Un4v5s8bgsVk9Xp）さん / Twitter
https://twitter.com/Un4v5s8bgsVk9Xp
2022年9月には、単行本作業がほぼ完了したことを報告していました。
単行本作業見開き一枚除いて完了。 pic.twitter.com/1zXWGupsIR— 冨樫義博 (@Un4v5s8bgsVk9Xp)
なお、「HUNTER×HUNTER」コミックス37巻は2022年11月4日(金)発売です。
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