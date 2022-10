「HUNTER×HUNTER」が約3年10カ月ぶりに週刊少年ジャンプ2022年47号から連載再開

・関連記事

「HUNTER×HUNTER」の冨樫義博がTwitterアカウントを開設した件が海外でも話題に - GIGAZINE



漫画家・冨樫義博さんがTwitterを開始か - GIGAZINE



約2年ぶりに「HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)」連載再開決定 - GIGAZINE



「HUNTER×HUNTER」ヒソカの下半身が発光する衝撃的な「HG ヒソカ」登場 - GIGAZINE



2022年10月11日 11時50分00秒 in マンガ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.