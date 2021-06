2021年06月30日 13時20分 ソフトウェア

Microsoft OfficeがArm64版Windowsにネイティブ対応&デザイン変更を発表



先日Microsoftが発表したWindows 11において、OfficeがArm64プラットフォームをサポートすることが発表されました。



64-Bit Office for Windows on ARM

https://insider.office.com/en-us/blog/64-bit-office-for-windows-on-arm





Microsoft Office is getting a new design and a native 64-bit Arm version for Windows 11 - The Verge

https://www.theverge.com/2021/6/28/22554676/microsoft-office-64-bit-arm-windows-11-beta-insider-redesign



Officeチームのエンジニアリング・マネージャーであるマイク・スミス氏によれば、新たなOfficeはArm版Windows向けに特別に設計されたもの。Armアーキテクチャー向けに再コンパイルされ、動作が高速になって多くのメモリを使用できるようになったことで大容量ドキュメントのサポートが向上。また、新たなx64エミュレーション機能を使用することで、既存の64ビットアドインとの互換性も維持されています。





利用にあたっては以下の要件を満たす必要があります。



・Armプロセッサ搭載のWindowsデバイスを使っていること

・Windows 11 Insider Preview ビルドを実行していること

・32ビット版Officeがインストールされている場合は、アンインストールすること



Microsoftが公開しているスクリーンショットで、アーキテクチャの部分が「ARM 64 (x64 compatible)」となっているように、64ビット版Arm対応のOfficeは「ARM64EC(Emulation Compatible)」アプリケーションとして構築されているとのこと。





「ARM64EC」は、Armアーキテクチャ向けWindows 11用のアプリケーションバイナリインターフェイス(ABI)です。別途「ARM64ABI」は存在しますが、「ARM64EC ABI」はx64コードとバイナリ互換という点が微妙に異なるとのこと。



Announcing ARM64EC: Building Native and Interoperable Apps for Windows 11 on ARM - Windows Developer Blog

https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2021/06/28/announcing-arm64ec-building-native-and-interoperable-apps-for-windows-11-on-arm/



なお、OfficeエクスペリエンスチームのKori Loomis氏からは、Officeのデザインの一新が発表されています。



Visual refresh of Office apps for Windows

https://insider.office.com/en-us/blog/visual-refresh-of-office-apps-for-windows





新たな見た目はこんな感じ。Windows 11のUI刷新に合わせてデザインされていますが、Windows 10でも利用できるとのことです。