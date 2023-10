2023年10月12日 11時18分 ハードウェア

QualcommがPC向けチップ「Snapdragon X」を開発中、CPU・GPU・NPU内蔵で生成AIの新時代に対応



スマートフォン向けSoCの開発で知られるQualcommがPC向けチップ「Snapdragon X」シリーズを開発中であることを明らかにしました。



Introducing an all-new naming convention for our next-generation of intelligent PC platforms: The Snapdragon X Series | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/onq/2023/10/introducing-our-next-gen-intelligent-pc-platforms-the-snapdragon-x-series





Snapdragon XにはQualcommのカスタムCPUコア「Qualcomm Oryon」が搭載されるほか、GPUやNPUも搭載される予定です。Qualcommによると、Snapdragon XはNPUを搭載することで「生成AIの新時代に向けてユーザー体験を加速できる」とのこと。



Snapdragon Xの詳細は2023年10月24日~2023年10月26日に開催されるSnapdragon Summit 2023で発表される予定です。また、Qualcommは「2024年はPC業界にとって転換点となります。Snapdragon Xを採用したコンピュートプラットフォームは次のレベルの性能、AI、接続性、バッテリー持続時間を獲得できます」と述べているため、Snapdragon Xを採用した製品は2024年に登場する可能性が高そうです。



Snapdragon Summit 2023 | Snapdragon Tech Event

https://www.qualcomm.com/company/events/snapdragon-summit





なお、QualcommがPC向けチップを開発するのはSnapdragon Xが初めてではありません。2018年にはWindows向けに最適化したSoC「Snapdragon 8cx」を発表していたほか、2019年に登場したMicrosoft製PC「Surface Pro X」にはQualcommとMicrosoftが共同開発したSoC「Microsoft SQ1」が搭載されていました。Microsoft SQ1を搭載したSurface Pro Xの性能検証レビューは以下のリンク先で確認可能です。



