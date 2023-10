既存のスマートフォンから直接Starlinkの回線が利用可能になるサービス「Direct to Cell」のページが公式サイトに出現

イーロン・マスク氏が率いるSpaceX社が展開する衛星通信サービスのStarlink公式サイトに、既存のスマートフォンから直接衛星通信を利用可能なサービス「Direct to Cell」のページが出現しました。 Home - Starlink - Direct to Cell https://direct.starlink.com/ Direct to Cellを利用すると、空が見える場所であればどこでも既存のLTE対応スマートフォンをモバイル回線に接続することができます。ハードウェア・ソフトウェアの変更不要で、特定のアプリを使う必要もないとのこと。

2023年10月12日 11時05分00秒

