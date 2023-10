2023年10月12日 11時01分 ソフトウェア

Firefoxが「レビューチェッカー」のデフォルト搭載を予定していることが明らかに



ウェブブラウザ・Firefoxに、オンラインショッピングサイトで商品につけられたレビューが本当に購入した人によるものなのかサクラによる偽レビューなのかを判別するのに役立つ「偽レビュー検出機能」の搭載が予定されていると、ニュースサイト・MSPoweruserが報じています。すでに、一部のユーザーにおいて機能のテストが始まっているとのことです。



MSPoweruserによると、新機能は「レビューチェッカー」と呼ばれるもので、拡張機能「Fakespot」をそのままFirefox本体に取り込んだ形となる見込み。





拡張機能の「Fakespot」がどんなものかは以下の記事を読むと分かります。



Firefox開発元であるMozillaは2023年5月にFakespotを買収しており、機能が本体に統合されるのではないかとうわさされていました。



MSPoweruserが示した画像では、Firefoxのツールバーに新たなアイコンが出現しており、クリックすると「Review Checker (BETA)」というサイドバーが右側に開いている様子が確認できます。





この「レビューチェッカー」はテストが進められており、2023年11月21日リリース予定のデスクトップ版およびAndroid版のFirefox 120から搭載される見込みです。