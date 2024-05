2024年05月21日 10時37分 ハードウェア

Intelの次世代プロセッサ「Lunar Lake」は「x86の根本を覆す電力効率」「前世代の3倍以上のAI性能」を備え各種AIをローカルで実行可能



Intelが次世代プロセッサ「Lunar Lake」を2024年5月20日(月)に発表しました。Lunar LakeにはCPU、GPU、NPUが内蔵されており、Snapdragon X Eliteの1.4倍のAI処理性能を備えているとのことです。



Lunar LakeはCPU、GPU、NPUを内蔵したプロセッサです。Lunar LakeはNPU単体で45TOPS、プロセッサ全体で100TOPSの処理性能を備えており、前世代プロセッサの3倍以上のAI処理能力を発揮して各種AIをローカルで実行できます。





Lunar LakeはNPU単体で45TOPSの処理性能を備えているため、Microsoftが定義する「Windows次世代AIデバイスのハードウェア要件」に合致します。Intelは、Lunar Lake搭載PCならCopilot+ PCsに含まれるRecallなどのAI機能を動作させられるとアピールしています。



Lunar Lakeは「Stable Diffusionで画像を生成する」というAIタスクでSnapdragon X Eliteの1.4倍の性能を示したとのこと。また、コア性能もSnapdragon X EliteやRyzen 7 8840Uと比べて高速だそうです。





さらに、Lunar Lakeは消費電力の低さも特徴としており、「Microsoft Teamsでの会議」というタスクでは消費電力がSnapdragon X Eliteより20%低く、Ryzen 7 8840Uより30%低いという結果が得られました。IntelはLunar Lakeの電力効率について「x86プロセッサの根本を覆すような電力効率」と表現しています。





Lunar Lake搭載PCは2024年第3四半期に20社以上のPCメーカー80モデル以上が登場する予定です。