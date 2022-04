Googleドキュメントでより非差別的な用語を推奨してくる入力支援ツールに対し「地獄のように迷惑」と非難の声

Googleはオンラインで文書の作成・編集ができるGoogleドキュメントにおいて、「 assistive writing 」というAIを用いた入力支援ツールを2022年4月から提供しています。assistive writingはユーザーがより適切かつ簡潔で、そして差別的要素を避けた包括的な文書を作成することを支援するとされていますが、海外メディアのMotherboardはこのassistive writingについて「 地獄のように迷惑 」と報じています。 Google’s AI-Powered ‘Inclusive Warnings’ Feature Is Very Broken https://www.vice.com/en/article/v7dk8m/googles-ai-powered-inclusive-warnings-feature-is-very-broken assistive writingは2022年4月から順次、Google Workspaceの有料プランを使用する一部ユーザー向けにリリースされている入力支援ツールであり、対象ユーザーでは既定で有効となっています。このツールはより適切かつ簡潔で、差別的用語を避けた包括的な文章の作成を支援するとされていますが、Motherboardのライターからはツールの不完全性を非難する声が上がっているとのこと。 Motherboardの上級スタッフライターであるLorenzo Franceschi-Bicchierai氏は、「annoyed(イライラした)」と入力したところ、assistive writingは文章の流れをよりよくするためとして、「angry(怒る)」「upset(動転する)」といった単語に言い換えることを推奨してきたと報告しています。これについてFranceschi-Bicchierai氏は、イライラすること、怒ること、気が動転することはそれぞれまったく異なる感情であると指摘。ライターであるFranceschi-Bicchierai氏にとって、assistive writingの提案はとても気が利かないものだったようです。

2022年04月25日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

