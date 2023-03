YouTubeが映像クリエイター向けにジェネレーティブAIツールを開発中

スーザン・ウォジスキCEOの辞任 を受けてYouTubeの新CEOになったニール・モハン氏が2023年のYouTubeの優先事項を語った中で、クリエイター向けのジェネレーティブAIツールを開発していることが明らかになりました。 Letter from Neal: Our 2023 Priorities https://blog.youtube/inside-youtube/2023-letter-from-neal/

・関連記事

画像や文章の生成などを行う「ジェネレーティブAI」はなぜ急に発展したのか? - GIGAZINE



YouTubeがAIでスパムコメントを取り締まり、違反者は24時間BANされコメント禁止 - GIGAZINE



YouTubeのAIがチェスの「白・黒」を人種差別だと誤判定してチャンネルを閉鎖した疑い - GIGAZINE



2023年03月02日 15時00分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.