GoogleがCookieの許可・拒否画面をリニューアル、196億円の罰金を受けて

Googleは2022年1月、ユーザーをトラッキングする Cookie を受け入れるか拒否するかユーザーが選択するバナーについて「Cookie拒否が許可より難しいのは問題あり」として、フランスで個人データ保護を監督している国家個人情報保護機関(CNIL)によって1億5000万ユーロ(約196億円)の罰金を科されています。これを受けて、GoogleはCNILの指示の下で新しいCookieバナーを実装しヨーロッパ圏に広く展開していくことを発表しました。 New cookie choices in Europe https://blog.google/around-the-globe/google-europe/new-cookie-choices-in-europe/

・関連記事

「Cookie拒否が許可より難しいのは問題あり」と1クリックCookie拒否機能の実装をフランスがGoogleとFacebookに要求し罰金275億円を科す - GIGAZINE



毎度「Cookieを許可してください」といわれずに済む新標準「ADPC」が提案される - GIGAZINE



Cookieが規制された後でもユーザーを識別し行動を追跡する方法 - GIGAZINE



Googleが初のGDPR違反で60億円以上の罰金を科せられる - GIGAZINE



「Googleアナリティクスの使用は違法」とデータ保護機関が宣言、ウェブサイト運営者にGoogleアナリティクス排除を命令 - GIGAZINE



2022年04月22日 12時30分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.