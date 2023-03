「Googleアナリティクスの使用は違法」という暫定的な結論をノルウェーの規制当局が発表、Googleアナリティクスの使用が禁止される可能性

・関連記事

「Googleへのデータ転送は違法」という判決が下りGoogleアナリティクスがEUで違法になる可能性 - GIGAZINE



「Googleアナリティクスの使用は違法」とデータ保護機関が宣言、ウェブサイト運営者にGoogleアナリティクス排除を命令 - GIGAZINE



Googleアナリティクスの使用禁止をイタリア当局が勧告 - GIGAZINE



Googleアナリティクスが違法な可能性がある国が一発で分かる「Is Google Analytics illegal」 - GIGAZINE



Googleアナリティクスが2023年に旧バージョンを廃止すると発表、「GA4」への移行方法はこんな感じ - GIGAZINE

2023年03月07日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.