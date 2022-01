2022年01月07日 11時30分 ネットサービス

「Cookie拒否が許可より難しいのは問題あり」と1クリックCookie拒否機能の実装をフランスがGoogleとFacebookに要求し罰金275億円を科す



フランスで個人データ保護を監督している国家個人情報保護機関(CNIL)が、「Google、YouTube、FacebookはCookie拒否を、Cookie受け入れ時ほど容易にできるよう設計していない」として、Googleに対して1億5000万ユーロ(約196億円)、Facebookに6000万ユーロ(約78億6000万円)の罰金を科しました。両社には、1クリックでCookie受け入れができているのと同様の簡便さでCookie拒否ができる機能の実装も要求されています。



Cookies: the CNIL fines GOOGLE a total of 150 million euros and FACEBOOK 60 million euros for non-compliance with French legislation | CNIL

https://www.cnil.fr/en/cookies-cnil-fines-google-total-150-million-euros-and-facebook-60-million-euros-non-compliance





Cookies: GOOGLE fined 150 million euros | CNIL

https://www.cnil.fr/en/cookies-google-fined-150-million-euros



Cookies: FACEBOOK IRELAND LIMITED fined 60 million euros | CNIL

https://www.cnil.fr/en/cookies-facebook-ireland-limited-fined-60-million-euros



France fines Google, Facebook over cookies | News | DW | 06.01.2022

https://www.dw.com/en/france-fines-google-facebook-over-cookies/a-60345633



CNILによると、「Google・YouTube・FacebookでCookieを拒否する方法がわからない」として利用者から多数の報告が寄せられたため調査を行ったところ、Cookieの受け入れは1クリックなどでできるようになっていたのに対して、Cookie拒否は数回のクリックが必要な状態になっていたとのこと。





さらに、Facebookでは、Cookieを拒否するためのボタンが2つ目に開くウィンドウの下の方に配置されていたうえ、「Cookieを受け入れる」というタイトルになっていたそうです。



こういった、ユーザーを意図的にだますようなデザインは「ダークパターン」と呼ばれ問題視されているものです。



ダークパターンとは何か?ユーザーをだますウェブデザインの「ダークパターン」にはどのようなものがあるのかを解説 | GIGAZINE.BIZ





Cookie拒否の手順を難しくすることは、ユーザーに対してCookie拒否を諦めさせ、Cookie受け入れに同意させようとするものであるとして、CNILはGoogleとFacebookがフランスのデータ保護法第82条に違反していると判断しました。



Cookieによるデータ収集の範囲や関係するデータの数、得たデータから間接的に発生する広告収入などをもとに、Googleには1億5000万ユーロ、Facebookには6000万ユーロの罰金が科されます。



さらにGoogleとFacebookは、決定から3カ月以内に、Cookieの拒否を受け入れと同じぐらい簡単に行えるような機能を実装し、ユーザーに提供することが求められています。もし提供できない場合、1日遅れるごとに10万ユーロ(約1300万円)の罰金が科される可能性があるとのことです。