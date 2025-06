「Cookieを許可しますか？」の画面に「すべて拒否」ボタンが必要だとドイツの裁判所が判決

多くのウェブサイトでは閲覧時に「Cookie」の使用許可を求めるポップアップが表示されます。ところが、このポップアップには「すべて許可」というボタンはあるのに「すべて拒否」というボタンがないことがほとんどで、拒否するには数回クリックしなければなりません。このような状態は不適切で、拒否も許可と同じくらい簡単にできるべきだとして、ドイツの裁判所が是正を求めました。 OH_Digitale_Dienste.pdf (PDFファイル) https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/OH_Digitale_Dienste.pdf Urteil zu manipulativem Cookie-Banner: „Alles ablehnen“-Schaltfläche ist ein Muss | Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/urteil-zu-manipulativem-cookie-banner-alles-ablehnen-schaltflache-ist-ein-muss-241960.html „Alles ablehnen“-Schaltfläche im Einwilligungsbanner auf Webseite unter Umständen ein Muss | Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/internet/alles-ablehnen-schaltflache-im-einwilligungsbanner-auf-webseite-unter-umstanden-ein-muss-241880.html Administrative court: Cookie banner must contain "Reject all" button | heise online https://www.heise.de/en/news/Administrative-court-Cookie-banner-must-contain-Reject-all-button-10390520.html ウェブサイトにアクセスすると、以下のようにCookieの使用許可を求めるポップアップが表示されることがあります。Cookieはウェブサイトに訪れたユーザーを識別するための情報で、個人が特定できない形で収集されますが、時には何百ものサービスプロバイダーに提供されることもあり、非常に詳細なユーザープロファイルが構築される場合があります。こうしたCookieの収集はEUの一般データ保護規則(GDPR)などの法律に基づきルールが定められており、多くのウェブサイトにはCookieを使用する際に許可を求めることが義務付けられています。

2025年06月15日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article German court rules that 'Reject all' but….