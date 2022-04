Metaのシェリル・サンドバーグCOOがActivision Blizzardのボビー・コティックCEOと共謀しCEOの女性問題を揉み消そうとしていたと報じられる

by Sit With Me Metaの広報担当者はこのことに対し、「サンドバーグCOOは編集上の決定に影響を与えるために、デイリー・メールとFacebookのビジネス関係を脅かすことはなかった」と述べています。また、コティック氏はウォール・ストリート・ジャーナルに対し「情報は不正確である。デイリー・メールが記事を公開しなかったのはデイリー・メールの理解を得られたからだ。元パートナーについて尋ねられた時も、問題はずっと前に解決し、彼女とは長い間友人のままであると回答した」という声明を発表。デイリー・メールの内部事情に詳しい人物は、「サンドバーグCOOと交流した社内の人物は特に脅威を感じていない」と報告したとのこと。 デイリー・メールが記事掲載を予定していたオンラインサイトのMailOnlineは世界的にアクセス規模の大きいニュースサイトの1つであり、多くの出版社と同様、トラフィックの一部をFacebookに依存しています。調査会社のSimilarWebによると、FacebookはイギリスにおけるMailOnlineのトラフィックの10%を担っていたとのことで、両社の依存関係は深いものであった可能性が示唆されています。 なお、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事が公開されたあとにコティック氏の元パートナーは代理人を通じ「私が8年以上前にボビーについて述べたことは間違いだった」という声明を書面で提供したとのことです。

by TechCrunch50-2008 Metaの シェリル・サンドバーグ COO(最高執行責任者)がActivision Blizzardの ボビー・コティック CEOらと共謀し、コティックCEOが元パートナーから接近禁止命令を申し立てられていた件を報じないよう、イギリスのタブロイド紙に圧力をかけていたことが報じられました。 Meta’s Sheryl Sandberg Pressured Daily Mail to Drop Bobby Kotick Reporting - WSJ https://www.wsj.com/articles/sandberg-facebook-kotick-activision-blizzard-daily-mail-11650549074 ウォール・ストリート・ジャーナルによると、サンドバーグCOOとコティック氏、および同社の一部従業員が結託し、コティック氏の女性問題について報じないようにイギリスのタブロイド紙である デイリー・メール に申し立てを行っていたとのことです。申し立ては2016年と2019年の2回にわたって行われ、両方の時点で女性問題を調査していたデイリー・メールは記事を公開しないという判断を下したと伝えられています。

2022年04月22日 12時35分00秒 in Posted by log1p_kr

