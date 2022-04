無料でPDFファイルを紙に出力した場合の「リアルな見た目」がよく分かるウェブアプリ「Look Scanned」

PDFで文書を作成して「おっ、なかなかキレイにできたじゃないか」と思っても、実際に紙の上に出力してみると「なんだか思ってたのと違うな……」となる場合があります。「 Look Scanned 」は読み込んだPDFファイルに印字のぼやけや紙の汚れなどのリアル感を追加して「現実の見た目」を理解できるようにしてくれるウェブアプリです。 Look Scanned https://lookscanned.io/ というわけで、実際に使ってみます。まずは Look Scannedにアクセス して、「START SCANNING」をクリック。

2022年04月21日 06時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1k_iy

