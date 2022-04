ジューシーなチキン南蛮でごはんが進みまくるマクドナルドの「ごはんチキンタツタ 宮崎名物チキン南蛮タルタル」試食レビュー

・関連記事

生姜醤油香るチキンタツタにピリ辛マヨネーズとチーズをプラスしたマクドナルドの「チキンタツタ めんたいチーズ」を食べてみた - GIGAZINE



鶏肉のむっちりした厚切りハムカツが味わい濃厚なケンタッキーの「極旨ハムカツフィレサンド」を食べてみた - GIGAZINE



開発期間10年という吉野家「親子丼」実食レビュー、出汁のきき具合と甘さのメリハリが抜群なシンプルながらも奥深い味わい - GIGAZINE



肉の脂の甘味とピリ辛キムチが相性バツグンな松屋「牛ビビン丼」&「豚ビビン丼」試食レビュー - GIGAZINE



ラ王史上最高レベルにドロドロ極濃コッテリな鶏白湯スープがやみつきになる「日清ドロラ王 ドロ、コッテリ、鶏白湯」試食レビュー - GIGAZINE



スパイス!豚!にんにく!な圧倒的パンチのテイストが中毒性抜群の「日清焼そばU.F.O.大盛 豚×辛 背脂にんにく辛味噌まぜそば」試食レビュー - GIGAZINE



鹿肉と甘辛てりやきソースの相性が抜群な「ジビエ鹿肉てりやきバーガー(てりやきジンジャーソース)」をロッテリアで買って食べてみた - GIGAZINE

2022年04月20日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.