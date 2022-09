トロトロ半熟目玉焼き入りのロッテリア「半熟月見バーガー」＆「半熟月見ごはんバーガー」4種を食べ比べてみた

・関連記事

とろとろの半熟目玉焼きがロッテリアの定番メニューに挟まった秋の限定メニュー「半熟月見ロッテリアクラシックバーガー」など4種を食べてみた - GIGAZINE



パリパリのチキンラーメンがとろける目玉焼きとパティに相性抜群な「チキンラーメンバーガー」をロッテリア阪急池田駅店で食べてきた - GIGAZINE



甘辛いすき焼きとまろやかな玉子の相性がぴったりな「こく旨 すき焼き月見」などマクドナルドの月見ファミリー新商品3種を食べてみた - GIGAZINE



ひたすらチキンを口いっぱいに味わえる「ビッグチキンフィレ」&野菜もたっぷりな「ビッグチキンフィレ デラックス」をバーガーキングで食べてきた - GIGAZINE



直火焼き100%ビーフパティ2枚と揚げ物をサンドして超大ボリュームなバーガーキングのビッグマウスバーガー2種を食べてみた - GIGAZINE



2022年09月08日 12時20分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.